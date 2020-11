Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda è già finita | Matrimonio a prima vista si allunga

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 23 novembre 2020) Non è ancora andata in onda la puntata finale diItalia 2020 in onda domani 24 novembre su Real Time che già ci sono delle anticipazioni in merito a quello che vedremo prossimamente in tv, e tra poche ore anche su DPlay Plus. Domani sera infatti, dopo la messa in onda dell’ultima puntata, sarà on line una puntata speciale, dal titolo “Tutta la verità” durante la quale scopriremo che cosa è successo tra. A quanto pare, come si legge su Fanpage.it che ha ascoltato entrambi in queste settimane, dopo la messa in onda del programma, qualcosa tra i due è cambiata.hanno vissuto i mesi estivi insieme ma in modo particolare, non potendosi mostrare come fidanzati ( a ...