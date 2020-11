Andrea Bocelli a Che Tempo Che Fa sul Covid | “Non sono negazionista | il mio era un messaggio di speranza”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020)a CheChe Fa suldice:unstato frainteso”, a proposito delle sue dichiarazioni dello scorso luglio sul Coronavirus. Canta Fratello Sole Sorella Luna e presenta il nuovo album, Believe, già disponibile nei negozi e in digitale. Ne parla come di un disco figlio del periodo che viviamo, “un disco che parla allo spirito”, frutto del periodo trascorso in casa che ci ha donato tantoper riflettere. Da bambinocantava in chiesa e racconta le esperienze in processione con la nonna. “Cibrani che ho ripreso dai miei ricordi di bambino, quando andavo con mia nonna in processione; brani apparentemente semplici ma dietro alla ...