Ancora Francia Così il Creval vola tra le braccia di Crédit Agricole

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’Europa lo dice da tempo, fin da prima della pandemia. Il futuro delle banche è nel’aggregazione. Perché, è il mood europeo, senza spalle larghe non si va da nessuna parte, tanto meno si resiste all’urto della più disastrosa crisi dal 1945 ad oggi. La nuova ondata di contagi si tradurrà in un’impennata delle sofferenze, con famiglie e imprese che non riusciranno a rimborsare i prestiti contratti, causa assenza di fatturato. Il tutto avrà un impatto sui patrimoni delle banche minori, che dovranno accantonare sempre più capitale per evitare di finire sotto la soglia critica di patrimonializzazione. In questo contesto, dopo una primavera scandita dalla maxi-fusione (6 miliardi) tra Intesa SanPaolo e Ubi, ha preso forma l’Opa della francesesul Credito Valtellinese, storica banca del Nord Italia, profondamente legata al territorio e oggi ...