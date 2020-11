Anche l’uscita del Huawei P50 sarà anticipata ma pochi esemplari in vendita? (Di lunedì 23 novembre 2020) Del Huawei P50 si comincia a parlare con maggiore frequenza, Anche perché il successore del Huawei P40 potrebbe giungere prima del tempo. Proprio oggi 23 novembre, apprendiamo da un leaker autorevole come Teme che tutta la serie top di gamma del 2021 dovrebbe arrivare in una finestra temporale ben precisa, quella del primo trimestre del nuovo anno. La cosa non stupisce affatto ma, al contrario, sarebbero più interessanti altri dettagli pure freschi di reveal. Se l’uscita del Huawei P50 si concretizzasse già entro marzo 2021, potremmo dire che il produttore cinese sta solo cercando di emulare la strategia del suo primo concorrente Android ovvero Samsung. La nuova serie Galaxy S21 dovrebbe giungere, in effetti, per il 14 gennaio con lancio commerciale non più tardi di inizio febbraio. In uno scenario ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) DelP50 si comincia a parlare con maggiore frequenza,perché il successore delP40 potrebbe giungere prima del tempo. Proprio oggi 23 novembre, apprendiamo da un leaker autorevole come Teme che tutta la serie top di gamma del 2021 dovrebbe arrivare in una finestra temporale ben precisa, quella del primo trimestre del nuovo anno. La cosa non stupisce affatto ma, al contrario, sarebbero più interessanti altri dettagli pure freschi di reveal. SedelP50 si concretizzasse già entro marzo 2021, potremmo dire che il produttore cinese sta solo cercando di emulare la strategia del suo primo concorrente Android ovvero Samsung. La nuova serie Galaxy S21 dovrebbe giungere, in effetti, per il 14 gennaio con lancio commerciale non più tardi di inizio febbraio. In uno scenario ...

