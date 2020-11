Amministrazione Biden, Blinken verso la nomina a segretario di Stato (Di lunedì 23 novembre 2020) Anthony Blinken sarà il nuovo segretario di Stato dell’Amministrazione Biden. Già vice di Kerry, avrà il compito di rilanciare la diplomazia americana. WASHINGTON – I media americani sono sicuri: Anthony Blinken sarà il nuovo segretario di Stato. A lui il compito di rilanciare la diplomazia statunitense dopo gli anni di Trump, alquanto turbolenti. Usa, le nomine di Biden L’annuncio ufficiale è atteso per domani, martedì 24 novembre, quando il presidente-eletto Joe Biden nominerà anche il suo consigliere alla sicurezza nazionale e l’ambasciatore americano all’Onu. Jake Sullivan sarebbe Stato scelto per il ruolo di consigliere, mentre Linda Thomas-Greenfield è in corsa come ambasciatrice ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020) Anthonysarà il nuovodidell’. Già vice di Kerry, avrà il compito di rilanciare la diplomazia americana. WASHINGTON – I media americani sono sicuri: Anthonysarà il nuovodi. A lui il compito di rilanciare la diplomazia statunitense dopo gli anni di Trump, alquanto turbolenti. Usa, le nomine diL’annuncio ufficiale è atteso per domani, martedì 24 novembre, quando il presidente-eletto Joenominerà anche il suo consigliere alla sicurezza nazionale e l’ambasciatore americano all’Onu. Jake Sullivan sarebbescelto per il ruolo di consigliere, mentre Linda Thomas-Greenfield è in corsa come ambasciatrice ...

