American Music Awards 2020 | i look delle celeb hanno fatto scintille

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri sera gli American Music Awards sono stati sinonimo di Firework, come la hit che proprio 10 anni fa Katy Perry ha lanciato sul palco dello show. Anche se questa edizione, naturalmente, si è tenuta nel segno del distanziamento sociale, le celeb protagoniste della serata hanno comunque lanciato fuochi d’artificio di stile grazie a outfit in 50 sfumature di bling bling, e non solo. All’interno di un Microsoft Theatre di Los Angeles vuoto, la cantante e attrice Taraji P.Henson, che ha condotto l’evento, ha scherzato sul fatto che tra il pubblico ci fossero le più grandi star della musica indicando un cartonato di Beyoncé.

La pandemia e il distanziamento sociale non sono riusciti a offuscare i look delle star che, in occasione gli American Music Awards a Los Angeles, hanno brillato, brillato e brillato. Molti, infatti, ...Jennifer Lopez regina degli AMA, record per Taylor SwiftSerata pazzesca in quel di Los Angeles. Si sono tenuti ieri sera, 22 novembre, al Microsoft Stadium gli American Music Award, uno dei più grandi ...