American Music Awards 2020 | i beauty look delle star

(Di lunedì 23 novembre 2020) È passata solo una settimana dal tappeto rosso dei People’s Choice Awards, ma le più famose sono già sotto altri riflettori. Per la precisione quelli degli American Music Awards 2020, i premi assegnati ai migliori artisti del panorama musicale, la cui cerimonia si è tenuta – nel pieno rispetto delle misure anti-contagio – al Microsoft Theater di Los Angeles lo scorso 22 novembre.

Da Jennifer Lopez a Dua Lipa, tutti i look più belli visti agli American Music Awards 2020, appena andati in scena a Los Angeles. Direttamente dalle sfilate Sono andati in scena il 22 novembre al ...Dal bob effetto wet di Jennifer Lopez ai giochi cromatici del make-up di Cara Delevingne fino alla ponytail extra long e super glam di Paris Hilton. Tutta la bellezza delle star sul red carpet ...