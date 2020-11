Ama | sciopero Usi | mercoledì servizi minimi garantiti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “L’organizzazione sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato unogenerale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di mercoledi’ 25 novembre, indetto per una serie di motivazioni di carattere generale (contro le violenze sulle donne, le discriminazioni sul lavoro e nella societa’, ecc.).” “Trattandosi di organizzazione sindacale non rappresentativa, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva deiaziendali di igiene urbana nella citta’ di Roma”. Lo ha comunicato Ama spa in una nota. In attuazione di quanto prescritto dalla normativa di legge, Ama “ha comunque attivato le procedure tese ad assicurare durante loessenziali e prestazioni indispensabili: Pronto Intervento a ciclo continuo; pulizia ...