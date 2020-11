Altri 630 morti per Covid | superati i 50 mila decessi mentre si parla di veglioni

(Di lunedì 23 novembre 2020) Dati non bruttissimi ma nemmeno buoni: sono 22.930 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Lo rileva il bollettino diffuso dal ministero della Salute secondo cui sono 630 i(...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 22.930 nuovi casi e altri 630 decessi #coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Altri 630

Sono 22.930 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Lo rileva il ministero della Salute, secondo cui sono 630 i morti (in tutto le vittime sono oltre 50mila). I tamponi sono stati ...I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 248 (-1 rispetto a ieri), 2.738 quelli in altri reparti Covid (+72 ... I decessi sono stati 630, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 50.453 ...