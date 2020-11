Altamura | chiusura delle scuole Alberobello | 49 i contagiati nella struttura per anziani

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 23 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Il sindaco di, Rosa Melodia, ha disposto la«in via precauzionale» della scuola dell’infanzia “Castelli” (2° circolo “Garibaldi”), per due giorni, allo scopo di «effettuare le operazioni di sanificazione degli ambienti- si legge in una nota del Comune-, a seguito della comunicazione di un riscontrato caso positivo al Coronavirus da parte del dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Bari. Prevista, inoltre, «la sospensione dei servizi educativi della scuola dell’infanzia “Wojtyla” (3° circolo “Roncalli”), con sede in via Minniti, fino a giovedì 26 novembre». E ancora, porte sbarrate al CPIA2, in via Ofanto, «da domani, martedì 24 novembre, fino al 4 dicembre, in ragione dei casi positivi riscontrati». Sopralluogo del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nell’area dell’ospedale “Dimiccoli” di ...