Altamura | chiusura delle scuole | ad Acquaviva delle Fonti il sindaco chiude anche due piazze Alberobello | 49 i contagiati nella struttura per anziani

Di Francesco Santoro: Il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, ha disposto la chiusura «in via precauzionale» della scuola dell'infanzia "Castelli" (2° circolo "Garibaldi"), per due giorni, allo scopo di «effettuare le operazioni di sanificazione degli ambienti- si legge in una nota del Comune-, a seguito della comunicazione di un riscontrato caso positivo al Coronavirus da parte del dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Bari. Prevista, inoltre, «la sospensione dei servizi educativi della scuola dell'infanzia "Wojtyla" (3° circolo "Roncalli"), con sede in via Minniti, fino a giovedì 26 novembre». E ancora, porte sbarrate al CPIA2, in via Ofanto, «da domani, martedì 24 novembre, fino al 4 dicembre, in ragione dei casi positivi riscontrati».

