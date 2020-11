Allevamento visoni in Italia, l’ordinanza: Speranza sospende le attività negli allevamenti per tre mesi (Di lunedì 23 novembre 2020) Critiche dalla LAV: «Sarebbero mesi di stop comunque». Intanto le analisi sulla variante indicano che è scomparsa e non sarebbe stata pericolosa, ma gli allevamenti di visoni (e in genere quelli intensivi) rimangono una bomba virologica Leggi su corriere (Di lunedì 23 novembre 2020) Critiche dalla LAV: «Sarebberodi stop comunque». Intanto le analisi sulla variante indicano che è scomparsa e non sarebbe stata pericolosa, ma glidi(e in genere quelli intensivi) rimangono una bomba virologica

Esterin62237737 : RT @LAVonlus: #EMERGENZAVISONI Ministro @robersperanza sospendere allevamento #visoni fino a febbraio 2021 è inutile: ciclo allevamento ter… - DrAntoniaPagani : RT @LAVonlus: #EMERGENZAVISONI Ministro @robersperanza sospendere allevamento #visoni fino a febbraio 2021 è inutile: ciclo allevamento ter… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Casi di #Coronavirus in un allevamento di #visoni in Francia, ordinato l'abbattimento di mille animali - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: La Danimarca aveva ordinato l'abbattimento di tutti i #visoni d'allevamento nel Paese - tra 15 e 17 milioni di animali #COVID1… - LuigiF97101292 : RT @fanpage: Dopo il caso Danimarca, abbattimento di circa 1000 visoni in Francia -