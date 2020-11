Alberto Genovese, le rivelazioni di Corona: “Tu, Telese, accetteresti 50 mila euro per parlare a una festa con ragazzine strafatte?” (Di lunedì 23 novembre 2020) A Non è l’Arena Massimo Giletti si occupa del “Caso Genovese”. L’imprenditore Alberto Genovese, ex amministratore delegato di Facile.it, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, spaccio e sequestro di persona, e le testimonianze raccolte dagli inquirenti e riportate nelle 28 pagine di ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di milano, Tommaso Perna, ha convalidato il fermo di Genovese, raccontano di un modus operandi “sovrapponibile”, si tratti della casa di milano o di Ibiza. In collegamento con Giletti ci sono Fabrizio Corona e Daniele Leali, amico di Genovese. “A milano, che è diversa da Roma, il modo di divertirsi è completamente diverso – racconta l’ex re dei paparazzi – ci sono varie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) A Non è l’Arena Massimo Giletti si occupa del “Caso”. L’imprenditore, ex amministratore delegato di Facile.it, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, spaccio e sequestro di persona, e le testimonianze raccolte dagli inquirenti e riportate nelle 28 pagine di ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dino, Tommaso Perna, ha convalidato il fermo di, raccontano di un modus operandi “sovrapponibile”, si tratti della casa dino o di Ibiza. In collegamento con Giletti ci sono Fabrizioe Daniele Leali, amico di. “Ano, che è diversa da Roma, il modo di divertirsi è completamente diverso – racconta l’ex re dei paparazzi – ci sono varie ...

