Alberto Genovese | la vittima dello stupro a Live | “Ho rischiato di morire”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) La paura, il timore di morire in quella notte di violenza ANon è la D’Urso si è parlato ieri sera della vicenda dell’imprenditoreche ha stuprato una ragazza. In studio nel salotto di Barbara D’Urso, il giornalista e scrittore Giuseppe Cruciani, Carlo Abbate e Alba Parietti, che ha detto: “La ragazza con cui lui è stato fidanzato per circa 1 anno e mezzo è la figlia di una delle mie amiche storiche. Ho conosciutoa Courmayeur, ci siamo incontrati tutti a pranzo. C’era questa grande corte di amici e persone vicine”. Ma dopo aver discusso in studio, la presentatrice ha introdotto il servizio che riguarda la 18enne, che ha deciso di raccontarsi aNon è la D’Urso. Si è raccontata attraverso un ...