Alberto Genovese | basta screditare le parole di una donna vittima di abuso | parlerà la legge

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020), carnefice, colpa e responsabilità individuale. Solo se riusciamo a mettere in asse questi termini perre i fatti denunciati dalla 18enne abusata riusciremo a ristabilire un punto di discussione che faccia a meno delle tante panzane, pseudodiagnosi e assoluzioni mediatiche che stanno proliferando in questi giorni. Sgombriamo subito il tavolo da un equivoco: la cocaina non rende stupratori, come non tramuta un individuo in ladro, in picchiatore o in rapinatore. Più semplicemente assolve allo scopo di massimizzare e rendere accessibili pulsioni, a volte violente, che già albergano in lui. Nella mente di alcuni individui con tratti sadici si annida l’idea di un controllo radicale dell’altro degradato al rango di oggetto. Laddove tale controllo mentale non riesce, come ad esempio succede all’interno delle sette, può sfociare in una ...