Albenga | progetto Elena | firmato il contratto con Engie

AlbengaCorsara : Albenga, Progetto Moli: “consegnato il cantiere a breve l’inizio dei lavori”: - savonanews : Albenga, “Progetto Moli”: consegnato il cantiere, a breve l’inizio dei lavori - AlbengaCorsara : Albenga, Progetto Moli: “consegnato il cantiere a breve l’inizio dei lavori”: -

Ultime Notizie dalla rete : Albenga progetto

AlbengaCorsara News

Albenga | Nella giornata di giovedì 19 novembre il Comune di Albenga ha firmato il contratto con Engie Servizi Spa che si occuperà del progetto definitivo per ..."In settimana inizieranno i lavori dei moli e proprio ieri è stato pubblicato sul sito del comune il bando per il professionista che dovrà dar vita alla trasformazione della fondazione Oddi in società ...