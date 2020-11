++Agenti, detenuti, personale: 1.851 positivi al Covid nelle carceri italiane++ (Di lunedì 23 novembre 2020) L’1.5% dei 53.723 detenuti, il 2.6% dei 37.153 agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e l’1.8% del personale amministrativo e dirigenziale-Amministrazione penitenziaria sono positivi al Covid. Basterebbero queste percentuali per intuire la delicatezza della realtà vissuta dietro i portoni in ferro che separano i penitenziari dal mondo esterno. I dati sul contagio sono pubblici dal 23 novembre grazie ad una operazione-trasparenza del Ministero della Giustizia. E’ infatti online alla pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 2 27.page del portale ministeriale Giustizia.it il report sui contagi da Covid-19 all’interno degli istituti penitenziari. Il monitoraggio, pubblicato con cadenza settimanale, riporta i dati relativi alle positività riscontrate fra il ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 23 novembre 2020) L’1.5% dei 53.723, il 2.6% dei 37.153 agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e l’1.8% delamministrativo e dirigenziale-Amministrazione penitenziaria sonoal. Basterebbero queste percentuali per intuire la delicatezza della realtà vissuta dietro i portoni in ferro che separano i penitenziari dal mondo esterno. I dati sul contagio sono pubblici dal 23 novembre grazie ad una operazione-trasparenza del Ministero della Giustizia. E’ infatti online alla pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 2 27.page del portale ministeriale Giustizia.it il report sui contagi da-19 all’interno degli istituti penitenziari. Il monitoraggio, pubblicato con cadenza settimanale, riporta i dati relativi alletà riscontrate fra il ...

