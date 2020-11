Africa e Mar Rosso nella strategia di Israele (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono solo 12 le ambasciate israeliane sul continente Africano, alle quali potrebbe aggiungersene a breve una tredicesima, all’indomani dell’annunciata normalizzazione dei rapporti tra Khartoum e Tel Aviv con gli accordi del 23 ottobre 2020. Le rappresentanze diplomatiche di Israele in Africa sono presenti in Angola, Camerun, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Ruanda, Senegal e Sud Africa, mentre sono ancora nove i paesi che nello stesso continente non riconoscono lo stato ebraico (Algeria, Comore, Gibuti, Mali, Marocco, Niger, Somalia e Tunisia). Ne emerge una particolare mappatura degli interessi israeliani nel continente, dominata dal peso della regione del Corno d’Africa, dove tende a concentrarsi non solo il maggior numero di ambasciate ma anche e soprattutto il più ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono solo 12 le ambasciate israeliane sul continenteno, alle quali potrebbe aggiungersene a breve una tredicesima, all’indomani dell’annunciata normalizzazione dei rapporti tra Khartoum e Tel Aviv con gli accordi del 23 ottobre 2020. Le rappresentanze diplomatiche diinsono presenti in Angola, Camerun, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Ruanda, Senegal e Sud, mentre sono ancora nove i paesi che nello stesso continente non riconoscono lo stato ebraico (Algeria, Comore, Gibuti, Mali, Marocco, Niger, Somalia e Tunisia). Ne emerge una particolare mappatura degli interessi israeliani nel continente, dominata dal peso della regione del Corno d’, dove tende a concentrarsi non solo il maggior numero di ambasciate ma anche e soprattutto il più ...

