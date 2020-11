Afghanistan | ancora Kabul sotto attacco Perché l’instabilità politica la rende obiettivo dell’Isis

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Almeno 8 persone sono state uccise in una serie di forti esplosioni che hanno scosso il centro di, inclusi diversi razzi che sono atterrati vicino alla Zona Verde, dove hanno sede molte ambasciate, il palazzo presidenziale e società internazionali. Le esplosioni si sono verificate in zone densamente popolate della capitale afghana in una continua ondata di violenza che ha investito. L’attentato è stato rivendicato dall’Isis. Nell’area occidentale divivono diverse comunità della minoranza sciita hazara e sono spesso tra gli obiettivi dei miliziani sunniti. L’affiliata afghanasi definisce la “Khorasan Province”, in riferimento ai territori dell’, dell’Iran e dell’Asia centrale che formavano l’omonima regione ai tempi del Medioevo. Oggi ...