Achille Lauro chiude la trilogia | il 4 dicembre il nuovo side project

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 23 novembre 2020) Big party, paillettes, black swing, gessati, Chicago, vecchi Gangster italo-americani, questo è il mood deldi: 1920 -& The Untouchable Band, in uscita il 4su tutte le piattaforme digitali e negli store in formato cd e vinile, già disponibile in preorder. 8 tracce, tra brani inediti e riedizioni in pieno ritmo jazz anni `20, un dialogo tra passato e presente, l`improvvisazione piu` ricercata. Cover, come My Funny Valentine, Tu vuo` fa` l`americano e Jingle Bell Rock; inediti, tra cui Piccola Sophie, Pessima e Chicago; riedizioni, come Cadillac 1920 e Bvlgari Black Swing.aggiunge al progetto la collaborazione di importanti artisti del panorama ...