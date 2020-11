Accoltella moglie e suocera, il dramma a Milano: muore 92enne (Di lunedì 23 novembre 2020) È morta la 92enne Accoltellata insieme alla figlia di 62 anni, dal genero Giuseppe Bianco, ieri mattina nel loro appartamento in via Lambruschini a Milano. La moglie dell’operaio in pensione, invece, nel pomeriggio ha lasciato la terapia intensiva per essere ricoverata in un reparto di degenza ed è in condizioni stabili. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) È morta lata insieme alla figlia di 62 anni, dal genero Giuseppe Bianco, ieri mattina nel loro appartamento in via Lambruschini a. Ladell’operaio in pensione, invece, nel pomeriggio ha lasciato la terapia intensiva per essere ricoverata in un reparto di degenza ed è in condizioni stabili. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

