ABI, Patuelli: a Italia servono investitori stabili come Fondazioni (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Intervenendo al Convegno sul trentennale della Legge Amato, promosso dalla Fondazione di Forlì, il Presidente dell'ABI Antonio Patuelli ha affermato, fra l'altro, che le banche hanno bisogno di investitori privati stabili, di ampi orizzonti, non speculativi a breve: in Italia ve ne sono ancora pochi di tal genere, dopo vari decenni di legislazioni innovative, atte a crearne i presupposti. Le Fondazioni di origine bancaria, che hanno molto differenziato i loro investimenti, sono fra i più lungimiranti e stabili azionisti delle banche e hanno appoggiato la gran parte delle innovazioni nel mondo bancario, con la nascita di gruppi di dimensioni europee e con la partecipazione in banche regionali indipendenti. Le Fondazioni hanno inoltre dimostrato resilienza ...

Siamo tutti impegnati costruttivamente per la resilienza e il rilancio del paese, e lo dimostra anche la forte ripresa che ha ...

Oltre al presidente di Confesercenti, Patrizia De Luis, anche il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, ha lanciato l'allarme. "Le regole pensate prima della pandemia non possono essere fatte valere ...

