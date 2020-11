A Torino la protesta degli universitari: “Bloccate le tasse. Eravamo camerieri e precari, ora non sappiamo come andare avanti negli studi” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Chiediamo di bloccare le tasse universitarie”. È questo il grido di protesta degli universitari di Torino che oggi hanno manifestato di fronte a Palazzo Nuovo per chiudere, appunto, il blocco delle tasse universitarie. In molti lamentano che con la chiusura di locali e ristoranti, dove molti di loro lavoravano da precari come camerieri, oggi sia impossibile pagare le rette. “Non sappiamo come andare avanti negli studi”, sottolineano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Chiediamo di bloccare lee”. È questo il grido didiche oggi hanno manifestato di fronte a Palazzo Nuovo per chiudere, appunto, il blocco dellee. In molti lamentano che con la chiusura di locali e ristoranti, dove molti di loro lavoravano da, oggi sia impossibile pagare le rette. “Non, sottolineano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

