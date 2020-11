A rischio 9 milioni di posti di lavoro nei prossimi 5-7 anni (e non solo per il Covid) (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – “Nei prossimi 5-7 anni saranno a rischio quasi 9 milioni di posti di lavoro“. A lanciare l’allarme è Unimpresa, che chiede un “vero e proprio Patto per il lavoro” che sia in grado di adeguarsi al nuovo assetto, definito “Mondo 4.0”, ossia quello “in cui le imprese superstiti inventano nuovi mercati dando il via ad una nuova catena di valore e di nuove competenze in cui ‘ieri’ diventa obsoleto”. In un documento a firma del consigliere nazionale di Unimpresa Giovanni Assi, si sostiene che “occorre un lavoro flessibile esattamente come è flessibile il mercato del lavoro in cui le imprese operano, con una revisione totale del decreto Dignità che con l’irrigidimento delle norme ha solo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – “Nei5-7saranno aquasi 9didi“. A lanciare l’allarme è Unimpresa, che chiede un “vero e proprio Patto per il” che sia in grado di adeguarsi al nuovo assetto, definito “Mondo 4.0”, ossia quello “in cui le imprese superstiti inventano nuovi mercati dando il via ad una nuova catena di valore e di nuove competenze in cui ‘ieri’ diventa obsoleto”. In un documento a firma del consigliere nazionale di Unimpresa GiovAssi, si sostiene che “occorre unflessibile esattamente come è flessibile il mercato delin cui le imprese operano, con una revisione totale del decreto Dignità che con l’irrigidimento delle norme ha...

Nicol81885929 : RT @claudio_2022: A rischio 9 milioni di posti di lavoro nei prossimi 5-7 anni (e non solo per il Covid) Il Covid ha solo velocizzato le… - claudio_2022 : A rischio 9 milioni di posti di lavoro nei prossimi 5-7 anni (e non solo per il Covid) Il Covid ha solo velocizza… - IlPrimatoN : Le stime di Unimpresa, che boccia la manovra e chiede una riforma strutturale del lavoro - irisdg81 : @gloquenzi Che è stata un brutto colpo in primavera, ma ora è il mezzo per altre cose. In Italia: 1 ml contagiati (… - ILoveFunnyCats_ : RT @LuigiCardamone2: @ilmessaggeroit @WRicciardi e come valuta i potenziali effetti sul lungo periodo? Corriamo il rischio in 60 milioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : rischio milioni A rischio 9 milioni di posti di lavoro nei prossimi 5-7 anni (e non solo per il Covid) Il Primato Nazionale In Italia 600 mila nuovi poveri per il Covid

6 milioni di famiglie hanno subito un severo peggioramento del tenore di vita. A questo si aggiunge la paura di restare senza reddito: a temerlo è il 53% delle persone a basso reddito, mentre il 42% ...

Manovra, Confindustria: ripresa rischia di slittare a 2022

(Teleborsa) - Salvo alcune misure positive, gli interventi di più lungo periodo sulla crescita e la competitività del sistema industriale appaiono deboli e le principali scelte sono rinviate ...

6 milioni di famiglie hanno subito un severo peggioramento del tenore di vita. A questo si aggiunge la paura di restare senza reddito: a temerlo è il 53% delle persone a basso reddito, mentre il 42% ...(Teleborsa) - Salvo alcune misure positive, gli interventi di più lungo periodo sulla crescita e la competitività del sistema industriale appaiono deboli e le principali scelte sono rinviate ...