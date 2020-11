A New York è stato celebrato un matrimonio ultra ortodosso segreto con migliaia di persone senza mascherina (Di lunedì 23 novembre 2020) A Williamsburg è stato celebrato in segreto un matrimonio chassidico con migliaia di invitati in barba alle regole contro il Covid dello stato di New York Leggi su it.mashable (Di lunedì 23 novembre 2020) A Williamsburg èinunchassidico condi invitati in barba alle regole contro il Covid dellodi New

SkyTG24 : Covid, a New York centinaia di cadaveri nei camion frigoriferi - Agenzia_Italia : Nei camion frigo di New York ancora 650 cadaveri Covid - repubblica : Shock a New York: centinaia di corpi ancora depositati nei camion frigo [dalla nostra inviata Anna Lombardi] [aggio… - DaveJefferyNF : Via Fine Art America ... - matteoriso : RT @marco_sampietro: Mentre New York ha la seconda ondata Covid e il sindaco Cuomo vara nuove misure restrittive, in una sinagoga sono riu… -