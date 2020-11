A New York 650 morti Covid ancora in camion frigo da marzo: persone senza famiglia o che non hanno soldi per la sepoltura (Di lunedì 23 novembre 2020) Ad aprile avevano fatto il giro del mondo le immagini scattate da Hart Island, nel Bronx, dove decine di lavoratori erano stati arruolati per scavare le fosse di chi, deceduto solo e senza parenti a New York, non aveva denaro per pagarsi il funerale. Ma da allora c’è ancora chi è rimasto senza sepoltura: circa 650 persone morte di Covid-19 giacciono in camion frigoriferi da marzo, mentre il sindaco Bill de Blasio, nel timore che la seconda ondata sia in arrivo, ha deciso di chiudere le scuole pubbliche. I camion frigo erano stati disposti come “obitorio di emergenza” durante il picco della pandemia – che nella città ha ucciso più di 24mila persone – e da allora le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Ad aprile avevano fatto il giro del mondo le immagini scattate da Hart Island, nel Bronx, dove decine di lavoratori erano stati arruolati per scavare le fosse di chi, deceduto solo eparenti a New, non aveva denaro per pagarsi il funerale. Ma da allora c’èchi è rimasto: circa 650morte di-19 giacciono inriferi da, mentre il sindaco Bill de Blasio, nel timore che la seconda ondata sia in arrivo, ha deciso di chiudere le scuole pubbliche. Ierano stati disposti come “obitorio di emergenza” durante il picco della pandemia – che nella città ha ucciso più di 24mila– e da allora le ...

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - L'account Twitter @POTUS passerà automaticamente al presidente eletto Joe Biden nel momento del giuramento, anche nel caso in cui Donald Trump non dovesse concedere la ...

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - L'account Twitter @POTUS passerà automaticamente al presidente eletto Joe Biden nel momento del giuramento, anche nel caso in cui Donald Trump non dovesse concedere la ...