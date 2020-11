A Montesarchio le scuole non riaprono | “Si torna in classe il 3 dicembre”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLedinon riapriranno mercoledì 25 novembre. Ad annunciarlo è il sindaco Franco Damiano con una nota stampa: “Riteniamo – ha precisato Damiano – che purtroppo non ci sono attualmente le condizioni per riaprire vista la fase delicatissima che attraversiamo. Pertanto ho deciso di prorogare la chiusura di tutte ledel territorio, per tutti gli alunni, fino al prossimo 3 dicembre, quando scadranno gli effetti dell’ultimo dpcm e il Governo darà indicazioni in tal senso”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.