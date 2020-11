40 anni dal terremoto del 1980, il Papa: ferite non ancora sanate. Mattarella: peggior catastrofe della Repubblica. (Di lunedì 23 novembre 2020) Un' immagine d' archivio dei danni causati a Sant' Angelo dei Lombardi dal terremoto del 23 novembre 1980 in Irpinia (magnitudo Richter 6,8 - 2.570 morti). ARCHIVIO / ANSA / PAL Il Papa all'Angelus ha ... Leggi su gazzettadiavellino (Di lunedì 23 novembre 2020) Un' immagine d' archivio dei dcausati a Sant' Angelo dei Lombardi daldel 23 novembrein Irpinia (magnitudo Richter 6,8 - 2.570 morti). ARCHIVIO / ANSA / PAL Ilall'Angelus ha ...

