4 giorni di Black Friday Apple, come ottenere 150 euro di buono sconto (Di lunedì 23 novembre 2020) Le informazioni relative al prossimo Black Friday Apple sono state appena comunicate dalla divisione italiana dell'azienda di Cupertino. Lo shopping sfrenato di fine novembre non poteva non riguardare anche i melafonini, gli iPad e altri prodotti affini del marchio tanto amato. Non sono previste anteprime ma le specifiche promozioni partiranno nella giornata di venerdì 27 novembre. Soli 4 giorni al via a quelle che la stessa Apple definisce le giornate di grande shopping, come pure 4 saranno proprio i giorni in cui si potrà beneficiare di condizioni di vendita agevolate. Si parte da questo venerdì nero degli acquisti in effetti, per giungere poi all'altra ricorrenza pure nota, ossia il Cyber Monday di lunedì 30 novembre.

