23 novembre 1980. Quarant’anni fa il terremoto, il ricordo e la ferita ancora aperta (Di lunedì 23 novembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Radio3tweet : Erano le 19.34 del 23 novembre 1980: la terra in #Irpinia tremò per novanta secondi. Quarant’anni dopo i ricordi e… - alice_cosm : RT @ValeriaParrell2: Il 23 novembre del 1980 scappai in pigiama a piedi nudi per le scale del palazzo e poi per strada, fino alla Fiat 128,… - rumba15342942 : RT @VincenzoDeLuca: 23 novembre 1980: ricordiamo in Campania un evento tragico, il terremoto, che ha segnato profondamente la vita della no… - giuse1908 : RT @ilfoglio_it: Erano le 19.34 del 23 novembre del 1980, era domenica, quando la terra tremò in Irpinia. La ricostruzione, le polemiche,… - folucar : RT @gabry_malvagia: ' Non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida d… -