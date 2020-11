23 novembre 1980, la terra trema in Irpinia: 90 secondi di terrore (L’AUDIO) (Di lunedì 23 novembre 2020) Quarant’anni fa la scossa che fece tremare la regione, migliaia i morti, gli sfollati, la fatica della ricostruzione. Irpinia (Facebook)E’ il 23 novembre del 1980, sono le 19:34, la terra trema in Irpinia. L’epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania. Tre regioni colpite, Campania, Basilicata e Puglia. 6,9 gradi della scala Richter, l’intensità, che farà della regione avellinese, e di altri comuni nelle immediate province polvere e macerie. 2914 i morti, 8.848 i feriti, 280.000 gli sfollati. Queste, le stime più attendibili. Il 23 novembre del 1980, era domenica, nei comuni comuni irpini, per lo più la gente si divideva tra la chiesa ed il bar, con una divisione degna di un racconto ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) Quarant’anni fa la scossa che fecere la regione, migliaia i morti, gli sfollati, la fatica della ricostruzione.(Facebook)E’ il 23del, sono le 19:34, lain. L’epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania. Tre regioni colpite, Campania, Basilicata e Puglia. 6,9 gradi della scala Richter, l’intensità, che farà della regione avellinese, e di altri comuni nelle immediate province polvere e macerie. 2914 i morti, 8.848 i feriti, 280.000 gli sfollati. Queste, le stime più attendibili. Il 23del, era domenica, nei comuni comuni irpini, per lo più la gente si divideva tra la chiesa ed il bar, con una divisione degna di un racconto ...

