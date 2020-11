23 novembre 1980 | il sisma che ha cambiato il volto dell’Italia

Leggi su 2anews

(Di lunedì 23 novembre 2020) Quarant’anni fa, il 23il disastrosoche colpì l’Irpinia, la Campania, la Basilicata e la Puglia, causando la morte di più di tremila persone. I soccorsi, lenti e negligenti, furono oggetto di aspre e feroci critiche. Alle 19.34 del 23, in un giorno qualunque di una domenica qualunque, soleggiata e calda, un terremoto del settimo grado della scala Richter fece tremare il Sud; l’epicentro fu localizzato nel comune di Conza in Campania e la tremenda onda sismica investì ben quattro province comprese tra Napoli e Potenza. Per noi napoletani, piuttosto distanti dall’epicentro del, quel tardo pomeriggio fu caratterizzato solo da tanta paura, perché nessuno ancora si era reso conto della gravità di tale evento naturale e l’edificio stesso nel quale ...