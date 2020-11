1920 di Achille Lauro & The Untouchable Band chiude la trilogia dopo 1969 e 1990: Gigi D’Alessio e Gemitaiz tra gli ospiti (Di lunedì 23 novembre 2020) Non era ancora soddisfatto e per questo ha sganciato una nuova bomba: 1920 di Achille Lauro & The Untouchable Band è il nuovo capitolo dell’esperienza discografica dell’artista più eclettico di questo 2020 (e non solo). 1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band Vinile 180 gr Numerato Achille Lauro 29,90 EUR Acquista su Amazon Per offrire un nuovo schianto ai suoi fan e ai critici Lauro ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Non era ancora soddisfatto e per questo ha sganciato una nuova bomba:di; Theè il nuovo capitolo dell’esperienza discografica dell’artista più eclettico di questo 2020 (e non solo).; TheVinile 180 gr Numerato29,90 EUR Acquista su Amazon Per offrire un nuovo schianto ai suoi fan e ai critici...

RollingStoneita : Achille Lauro ha annunciato ‘1920’, un album swing con l’orchestra - rockolpoprock : Achille Lauro: esce un altro nuovo album. Registrato con un'orchestra. - mengonipride : RT @AchilleIDOL: FUORI IL 4 DICEMBRE “1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band”?? Ho sempre fatto la musica per il puro godimento che mi… - fotodifra : RT @AchilleIDOL: FUORI IL 4 DICEMBRE “1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band”?? Ho sempre fatto la musica per il puro godimento che mi… - FabichanMichael : RT @AchilleIDOL: FUORI IL 4 DICEMBRE “1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band”?? Ho sempre fatto la musica per il puro godimento che mi… -

Ultime Notizie dalla rete : 1920 Achille ACHILLE LAURO esce "1920 - ACHILLE LAURO & THE UNTOUCHABLE BAND" Newsic Achille Lauro: esce un altro nuovo album. Registrato con un'orchestra

23 nov 2020 - L'annuncio via social, con la solita enfasi che accompagna le sue mosse: "Ho sempre fatto la musica per il puro godimento che mi da. Ci sto scopando", scrive lui.

23 nov 2020 - L'annuncio via social, con la solita enfasi che accompagna le sue mosse: "Ho sempre fatto la musica per il puro godimento che mi da. Ci sto scopando", scrive lui.