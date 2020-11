100 mila mascherine Ffp2 senza istruzioni: le Dogane le 'regolarizzano' (Di martedì 24 novembre 2020) Oltre centomila mascherine Ffp2 senza istruzioni in lingua italiana. Sono state intercettate dai funzionari dell'agenzia Dogane e monopoli di milano 1 in una spedizione proveniente dalla Cina, ... Leggi su milanotoday (Di martedì 24 novembre 2020) Oltre centoin lingua italiana. Sono state intercettate dai funzionari dell'agenziae monopoli dino 1 in una spedizione proveniente dalla Cina, ...

Ultime Notizie dalla rete : 100 mila Badante ruba oggetti preziosi per un valore di 100 mila euro CataniaToday Qualità dell’aria, la Ue boccia ancora la Pianura Padana: tra le peggiori in Europa

L’inquinamento causa in Europa 400 mila morti premature. Negli ultimi dieci anni c’è stato tuttavia un miglioramento. Ma l’Italia ha il numero maggiore di decessi causati da biossido di carbonio e per ...

Da 100mila a 7mila euro, il Tribunale taglia il debito di una commerciante

GENOVA - Il tribunale di Genova ha ridotto il debito con l'Agenzia delle entrate a una commerciante da 100 mila euro a sette mila (-93%), applicando la legge sul sovraindebitamento e quella sul saldo ...

