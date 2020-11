Ziliani si lamenta per il fuorigioco di Morata sul gol di Cristiano Ronaldo | moviola di Juve-Cagliari

Leggi su bufale

(Di domenica 22 novembre 2020) Non sono mancate le polemiche con ladi, se pensiamo al fatto chetramite social ha parlato senza troppi giri di parole del possibilediin occasione del primo gol realizzato dacontro i sardi. Dando uno sguardo ai replay mandati in onda da DAZN, si può effettivamente notare che l’attaccante spagnolo sia oltre la linea della difesa avversaria. Un po’ come avvenuto con il gol giustamente annullato a Bernardeschi per la posizione irregolare dello stesso attaccante dellantus. Ladicon ildisul gol di...