Zappa del Cagliari osservato speciale, la Juventus l’ha messo nel mirino (Di domenica 22 novembre 2020) La sfida con il Cagliari per la Juventus non è servita solamente a dare uno slancio al campionato, ma ha dato qualche segnale importante anche in ottica mercato. Nelle fila dei sardi c’era Gabriele Zappa, terzino destro classe 1999 seguito con attenzione dal direttore sportivo Paratici. Nonostante la giovane età l’esterno del Cagliari è una L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 22 novembre 2020) La sfida con ilper lanon è servita solamente a dare uno slancio al campionato, ma ha dato qualche segnale importante anche in ottica mercato. Nelle fila dei sardi c’era Gabriele, terzino destro classe 1999 seguito con attenzione dal direttore sportivo Paratici. Nonostante la giovane età l’esterno delè una L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Zappa del LO SCIENZIATO CON LA ZAPPA Risoitaliano.eu Juventus-Cagliari 2-0: Ronaldo aggancia Ibra e insegue il Milan

Ronaldo trascina una Juventus bella e convincente: il Milan è a un solo punto

