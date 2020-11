Zaia: “In Veneto sanità reattiva” (Di domenica 22 novembre 2020) Zaia rassicura: “Da noi per ora la situazione è sotto controllo perché la sanità ospedaliera e territoriale è molto reattiva. Però nessuno abbassi la guardia”. Tuttavia, secondo il governatore: “Nessuno può escludere che possa arrivare anche la terza ondata e forse la quarta, l’importante è essere preparati. Con questo virus dovremmo imparare a convivere“. Sono queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia su La Stampa dove parla anche del Governo, e dice che “se anche Berlusconi dovesse appoggiare il Governo, sarà come il Big Bang: si chiuderà un’era e se ne aprirà un’altra. Nulla sarà più come prima. Qui in Veneto abbiamo il più basso tasso di ospedalizzazione con circa 2.600 ricoverati di cui circa 300 persone in terapia intensiva. Nessun segreto: da tempo avevamo puntato su ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 22 novembre 2020)rassicura: “Da noi per ora la situazione è sotto controllo perché laospedaliera e territoriale è molto reattiva. Però nessuno abbassi la guardia”. Tuttavia, secondo il governatore: “Nessuno può escludere che possa arrivare anche la terza ondata e forse la quarta, l’importante è essere preparati. Con questo virus dovremmo imparare a convivere“. Sono queste le parole del governatore delLucasu La Stampa dove parla anche del Governo, e dice che “se anche Berlusconi dovesse appoggiare il Governo, sarà come il Big Bang: si chiuderà un’era e se ne aprirà un’altra. Nulla sarà più come prima. Qui inabbiamo il più basso tasso di ospedalizzazione con circa 2.600 ricoverati di cui circa 300 persone in terapia intensiva. Nessun segreto: da tempo avevamo puntato su ...

fattoquotidiano : GUERRA FREDDA “Nel mondo di Zaia non c’è spazio per la democrazia interna. C’è un controllo totale del territorio,… - Agenzia_Ansa : Covid: il Veneto sperimenta il test fai da te, Zaia lo prova in diretta #ANSA - EInbilico : @simpaol 374 morti in #Veneto negli ultimi 7 giorni, #Zaia meglio degli altri? Ci vuole coraggio, siamo al culto della personalità - arique80 : RT @fattoquotidiano: GUERRA FREDDA “Nel mondo di Zaia non c’è spazio per la democrazia interna. C’è un controllo totale del territorio, de… - EInbilico : @zazoomblog Sa tutto #Zaia: il #COVID?19 , il #mose, #venetobanca , il #batteriokiller. Se ne accorge solo in ritar… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia “In Covid | Zaia | ' Superati i 3mila decessi in Veneto' Zazoom Blog