'Yakuza Like an Asura sarà il prossimo titolo della serie'...ma il producer ha già smentito tutto (Di domenica 22 novembre 2020) Da qualche giorno in rete, sta circolando un rumor interessante riguardante il prossimo capitolo della serie Yakuza. Stando al leak in questione, il prossimo capitolo della serie si sarebbe chiamato Yakuza: Like an Asura e avrebbe avuto come protagonista Masaru Watase, capitano dell'alleanza Omi, già apparso nella serie Yakuza, specialmente nell'ultimo capitolo Like a Dragon. Il rumor era nato da un fantomatico tweet del producer Masayoshi Yokoyama, il quale avrebbe condiviso per errore proprio il titolo del gioco, con largo anticipo rispetto al reveal ufficiale, previsto in un livestream atteso per l'8 dicembre. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 22 novembre 2020) Da qualche giorno in rete, sta circolando un rumor interessante riguardante ilcapitolo. Stando al leak in questione, ilcapitolosi sarebbe chiamatoane avrebbe avuto come protagonista Masaru Watase, capitano dell'alleanza Omi, già apparso nella, specialmente nell'ultimo capitoloa Dragon. Il rumor era nato da un fantomatico tweet delMasayoshi Yokoyama, il quale avrebbe condiviso per errore proprio ildel gioco, con largo anticipo rispetto al reveal ufficiale, previsto in un livestream atteso per l'8 dicembre. Leggi altro...

Eurogamer_it : #Yakuza Like an Asura il prossimo titolo della serie? Sfortunatamente no, il producer smentisce gli ultimi rumor. - GamingTalker : Yakuza Like an Ashura è il sequel di Like a Dragon? No, è un rumor falso secondo il producer della serie… - Asgard_Hydra : Yakuza: Like an Asura è il prossimo gioco della serie SEGA? No, il producer smentisce - hynerdit : ?? #Yakuza: Like A Dragon - Come guadagnare milioni di ¥ in 7 passaggi - infoitscienza : Yakuza: Like an Asura sarà il prossimo gioco della serie SEGA, secondo un leak -