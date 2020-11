Yakuza: Like A Dragon – Come guadagnare milioni di ¥ in 7 passaggi (Di domenica 22 novembre 2020) by Hynerd.it Yakuza: Like A Dragon è finalmente arrivato. Girare per Ijincho offre qualcosa per tutti. Karaoke, Hostess Club, Cinema e persino gare a chi raccoglie più rifiuti. Ma se avete cominciato l’avventura di Ichiban Kasuga vi sarete accorti di una cosa: TUTTO ha un prezzo. Ed è anche alto. Le strade giapponesi permettono tutto solo a chi può permetterselo e, con la giusta somma nelle tasche, ogni cosa può diventare realtà. Volete sapere Come è possibile guadagnare così tanti soldi da su: Leggi su hynerd (Di domenica 22 novembre 2020) by Hynerd.itè finalmente arrivato. Girare per Ijincho offre qualcosa per tutti. Karaoke, Hostess Club, Cinema e persino gare a chi raccoglie più rifiuti. Ma se avete cominciato l’avventura di Ichiban Kasuga vi sarete accorti di una cosa: TUTTO ha un prezzo. Ed è anche alto. Le strade giapponesi permettono tutto solo a chi può permetterselo e, con la giusta somma nelle tasche, ogni cosa può diventare realtà. Volete sapereè possibilecosì tanti soldi da su:

hynerdit : ?? #Yakuza: Like A Dragon - Come guadagnare milioni di ¥ in 7 passaggi - infoitscienza : Yakuza: Like an Asura sarà il prossimo gioco della serie SEGA, secondo un leak - NerdPool_IT : Nonostante Yakuza: Like a Dragon sia appena uscito, cominciano già a circolare i primi rumor sul prossimo capitolo… - tech_gamingit : Stando ad un leak il nuovo capitolo della serie Yakuza si intitolerà Like an Asura e sarà ambientato anni prima Lik… - oOShinobi777Oo : Stando ad un leak il nuovo capitolo della serie Yakuza si intitolerà Like an Asura e sarà ambientato anni prima Lik… -