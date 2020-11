William e Kate, morto il cane Lupo: 'Ha conquistato il nostro cuore per 9 anni, ci mancherà tantissimo' (Di domenica 22 novembre 2020) Grave lutto per la famiglia di William e Kate : è morto Lupo , il cane di famiglia dei duchi di Cambridge. Leggi anche > L'annuncio è stato dato dal principe William e da Kate Middleton sui canali ... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020) Grave lutto per la famiglia di: è, ildi famiglia dei duchi di Cambridge. Leggi anche > L'annuncio è stato dato dal principee daMiddleton sui canali ...

Londra, 22 novembre 2020 - Lutto nella famiglia dei duchi di Cambridge William e Kate: è morto Lupo, il royal dog nero col nome italiano che la coppia aveva adottato nove anni fa. Sul profilo ...

