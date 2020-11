Weekend di maltempo tra Centro e Sud Italia: è allerta meteo (Di domenica 22 novembre 2020) maltempo tra Centro e sud Italia. Un Centro depressionario attivo sul mar Tirreno e diretto verso Sud, sta portando condizioni di instabilità sulle regioni Centro-meridionali Italiane con precipitazioni diffuse. I fenomeni persisteranno anche nella giornata di oggi su tutto il Meridione, in particolare sulla Calabria, accompagnati da venti intensi provenienti dai quadranti settentrionali. Generale il calo delle temperature su gran parte del Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. L’avviso prevede dalla mattinata di domani, domenica 22 novembre 2020, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte su Sardegna, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020)trae sud. Undepressionario attivo sul mar Tirreno e diretto verso Sud, sta portando condizioni di instabilità sulle regioni-meridionaline con precipitazioni diffuse. I fenomeni persisteranno anche nella giornata di oggi su tutto il Meridione, in particolare sulla Calabria, accompagnati da venti intensi provenienti dai quadranti settentrionali. Generale il calo delle temperature su gran parte del Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse che integra ed estende il precedente. L’avviso prevede dalla mattinata di domani, domenica 22 novembre 2020, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte su Sardegna, ...

infoitinterno : Meteo weekend burrascoso e freddo. Maltempo al Sud, fino a forti nubifragi - Meteo Giornale - zazoomblog : Meteo weekend burrascoso e freddo. Maltempo al Sud fino a forti nubifragi - #Meteo #weekend #burrascoso #freddo.… - CorriereQ : Meteo weekend burrascoso e freddo. Maltempo al Sud, fino a forti nubifragi - UniCalPortale : Il weekend in #Calabria sarà caratterizzato da maltempo: piogge, anche intense, e temperature in calo. Tutti i dett… - lucabattanta : RT @AndFranchini: Un weekend di bufera: diramata l'allerta meteo su mezza Italia, massima attenzione in Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend maltempo Meteo weekend burrascoso e freddo. Maltempo al Sud, fino a forti nubifragi Meteo Giornale Weekend di maltempo tra Centro e Sud Italia: è allerta meteo

Maltempo tra centro e sud Italia. Un centro depressionario attivo sul mar Tirreno e diretto verso Sud, sta portando condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali italiane con ...

Meteo, ancora maltempo al Sud: in arrivo nuovi nubifragi

Secondo le previsioni meteo, il ciclone mediterraneo continuerà a colpire il Sud provocando maltempo, migliora invece al Nord e al Centro.

Maltempo tra centro e sud Italia. Un centro depressionario attivo sul mar Tirreno e diretto verso Sud, sta portando condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali italiane con ...Secondo le previsioni meteo, il ciclone mediterraneo continuerà a colpire il Sud provocando maltempo, migliora invece al Nord e al Centro.