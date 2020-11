Vite in fuga, prima puntata – Anticipazioni 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) Vite in fuga è pronta al via: la prima puntata andrà in onda il 22 novembre 2020 su Rai 1. Una nuova fiction che terrà i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo per sei serate. Diretto da Luca Ribuoli, lo show raccoglierà nomi importanti della tv: Anna Valle e Claudio Gioè. Le Anticipazioni di Vite in fuga ci parlano di quanto accadrà nel primo episodio, dal titolo 6 mesi prima, e nel secondo episodio, intitolato Ortisei. Durante la sua festa di compleanno, Claudio scoprirà che un suo caro amico sta ricevendo delle minacce. Le stesse che poi verranno dirette anche a Silvia e a suo figlio. Vite in fuga, prima puntata – Anticipazioni e ... Leggi su giornal (Di domenica 22 novembre 2020)inè pronta al via: laandrà in onda il 222020 su Rai 1. Una nuova fiction che terrà i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo per sei serate. Diretto da Luca Ribuoli, lo show raccoglierà nomi importanti della tv: Anna Valle e Claudio Gioè. Lediinci parlano di quanto accadrà nel primo episodio, dal titolo 6 mesi, e nel secondo episodio, intitolato Ortisei. Durante la sua festa di compleanno, Claudio scoprirà che un suo caro amico sta ricevendo delle minacce. Le stesse che poi verranno dirette anche a Silvia e a suo figlio.ine ...

antoniogenna : TV – Su Rai 1 “Vite in fuga”, un family-thriller con Claudio Gioè e Anna Valle - zazoomblog : Vite in Fuga la nuova fiction di Rai 1 da domenica 22 novembre trama e anticipazioni - #nuova #fiction #domenica… - ilpopoloveneto : Anna Valle è la protagonista della nuova serie “Vite in fuga” - cilento_news24 : da TVBlog - Vite in fuga, dalla trama al cast e la location: ecco cosa c’è da sapere sulla fiction di Raiuno… - cilento_news24 : da TVBlog - Vite in fuga, tutte le informazioni su trama, cast e location -