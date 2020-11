Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) Questa sera, domenica 22 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della prima puntata? Di seguito tutte le anticipazioni. trama Nel primo episodio siamo a Roma. Claudio Caruana ha una posizione dirigenziale al Banco San Mauro. Quando viene travolto da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura, la sua vita cambia per sempre. È durante la festa per il suo compleanno che scopre che Riccardo Elmi sta ricevendo delle minacce. Riccardo, oltre a essere un suo collega, è anche il suo migliore amico. Il giorno dopo Riccardo viene ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020) Questa sera, domenica 222020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladiin, la nuova serie tv con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le? Di seguito tutte leNel primo episodio siamo a Roma. Claudio Caruana ha una posizione dirigenziale al Banco San Mauro. Quando viene travolto da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura, la sua vita cambia per sempre. È durante la festa per il suo compleanno che scopre che Riccardo Elmi sta ricevendo delle minacce. Riccardo, oltre a essere un suo collega, è anche il suo migliore amico. Il giorno dopo Riccardo viene ...

