Vite in Fuga, le anticipazioni della seconda puntata: la trama (Di domenica 22 novembre 2020) A partire da domenica 22 novembre 2020 arriva su Rai 1 una nuova fiction, Vite in Fuga, con protagonista Anna Valle. Si tratta di un family thriller, una co-produzione Rai Fiction e PayperMoon Italia che racconta la storia di una famiglia come tante, una coppia ben collaudata con due figli a carico che vive un'esistenza tranquilla finché un evento tragico non scombussola ogni cosa. La famiglia si ritrova improvvisamente in pericolo e sarà costretta alla Fuga. Nel cast della fiction troviamo, oltre alla Valle, anche Claudio Gioè, Giorgio Colangeli e Barbora Bobulova. La prima puntata è andata in onda domenica 22 novembre, mentre la prossima è prevista per lunedì 23 novembre. Ecco cosa aspettarci dalla prossima puntata.

