Vite in fuga: la trama (in breve) della serie tv con Anna Valle (Di domenica 22 novembre 2020) Qual è la trama di Vite in fuga, la nuova serie tv in onda su Rai 1 dal 22 novembre 2020? Al centro della storia troviamo la vita agiata dei coniugi Claudio e Silvia (Gioè e Valle), sposati da ben vent’anni e genitori di Ilaria e Alessio (interpretati da Tecla Insolia e Tobia De Angelis). Un giorno, però, la situazione per la famiglia cambia radicalmente: Claudio viene ritenuto responsabile dello scandalo finanziario che colpisce la banca per cui lavora e, come se non bastasse, risulta essere anche l’unico sospettato dell’omicidio di Riccardo, suo amico e collega. Pesanti accuse che danno inizio a un vero tormento fatto di minacce e intimidazioni e, nonostante l’uomo sostenga la sua innocenza, la situazione diventa molto angosciante per i Caruana. Ciò almeno fino a quando Claudio, ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020) Qual è ladiin, la nuovatv in onda su Rai 1 dal 22 novembre 2020? Al centrostoria troviamo la vita agiata dei coniugi Claudio e Silvia (Gioè e), sposati da ben vent’anni e genitori di Ilaria e Alessio (interpretati da Tecla Insolia e Tobia De Angelis). Un giorno, però, la situazione per la famiglia cambia radicalmente: Claudio viene ritenuto responsabile dello scandalo finanziario che colpisce la banca per cui lavora e, come se non bastasse, risulta essere anche l’unico sospettato dell’omicidio di Riccardo, suo amico e collega. Pesanti accuse che danno inizio a un vero tormento fatto di minacce e intimidazioni e, nonostante l’uomo sostenga la sua innocenza, la situazione diventa molto angosciante per i Caruana. Ciò almeno fino a quando Claudio, ...

donvitorap : Pane e burlesque no, domenica in NO a ruota libera NO vite in fuga NO pari e dispari SI speciale tg1 forse (se non parla di biden e covid) - zazoomblog : Vite in fuga: le location dove è stata girata la fiction - #fuga: #location #stata #girata - SpettacoloNews1 : Intervista ad Anna Valle, protagonista della nuova fiction Rai 'Vite in fuga' - - infoitcultura : Vite in fuga, dalla trama al cast e la location: ecco cosa c’è da sapere sulla fiction di Raiuno - infoitcultura : Vite in fuga fiction, Claudio Gioè sul suo passato: “Percorso in salita” -