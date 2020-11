VITE IN FUGA, anticipazioni seconda puntata di lunedì 23 novembre 2020 (Di domenica 22 novembre 2020) anticipazioni seconda puntata della fiction VITE in FUGA, in onda lunedì 23 novembre in prima serata su Rai 1: Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: MAJA si innamora di FLORIAN! Nuovi protagonisti? Silvia scopre con grande sorpresa che, la sera dell’omicidio di Riccardo, Claudio si trovava con Gloria, che era la sua amante. Silvia, pur dilaniata dalla consapevolezza che il marito la tradiva, si rende conto a questo punto che proprio Gloria è l’unica testimone in grado di certificare l’innocenza di Claudio e così cerca invano di mettersi in contatto con lei. L’ispettrice Serravalle ritiene che i Caruani siano vivi e vegeti e si stiano nascondendo. Agnese chiede a Mario (il boyfriend di Alessio) una mano per trovarli. Alessio commette ... Leggi su tvsoap (Di domenica 22 novembre 2020)della fictionin, in onda23in prima serata su Rai 1: Leggi anche: Tempesta d’amore,tedesche: MAJA si innamora di FLORIAN! Nuovi protagonisti? Silvia scopre con grande sorpresa che, la sera dell’omicidio di Riccardo, Claudio si trovava con Gloria, che era la sua amante. Silvia, pur dilaniata dalla consapevolezza che il marito la tradiva, si rende conto a questo punto che proprio Gloria è l’unica testimone in grado di certificare l’innocenza di Claudio e così cerca invano di mettersi in contatto con lei. L’ispettrice Serravalle ritiene che i Caruani siano vivi e vegeti e si stiano nascondendo. Agnese chiede a Mario (il boyfriend di Alessio) una mano per trovarli. Alessio commette ...

