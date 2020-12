Vite in fuga | anticipazioni della fiction con Anna Valle | Claudio Gioè e Barbora Bobulova

Leggi su tvzap.kataweb

(Di domenica 22 novembre 2020) La vita tranquilla e normale di una famiglia viene sconvolta da un fatto criminale che li costringe a scelte estreme, a vivere in clandestinità e a diventare delle prede. Con queste premesse si sviluppa lainper la regia di Luca Ribuoli che vedeVale e. La serie è in onda per sei prime serate su Rai1 da domenica 22 novembre alle 21,15 e in anteprima in streaming su RaiPlay dal 20 novembre.in, la tramae castCaruana è un dirigente di una banca, travolta recentemente da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura. Durante la festa per il suo compleanno,scopre che il suo amico e collega Riccardo Elmi ...