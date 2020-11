VIDEO Moto2, GP Portogallo 2020: Enea Bastianini diventa campione del mondo a Portimao (Di domenica 22 novembre 2020) Lacrime di gioia. L’ottovolante di Portimao (Portogallo) riserva ad Enea Bastianini (Italtrans Racing) la gioia più grande: campione del mondo della classe Moto2 2020. Un quinto posto al termine di questo GP del Portogallo, lottando col coltello tra i denti e vincendo con merito un titolo che è il terzo consecutivo per l’Italia in questa categoria. La stagione si è chiusa, quindi, con il primo successo in carriera dell’australiano Remy Gardner (Onexox TKKR Sag Team) a precedere di 1?609 Luca Marini (Sky Racing Team VR46) ed uno stoico Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), che nonostante il grande dolore alla mano per la caduta di Valencia (Spagna), ha lottato come un leone, a 3?813. Hanno completato la top 5 Marco Bezzecchi (Sky Racing Team ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Lacrime di gioia. L’ottovolante di) riserva ad(Italtrans Racing) la gioia più grande:deldella classe. Un quinto posto al termine di questo GP del, lottando col coltello tra i denti e vincendo con merito un titolo che è il terzo consecutivo per l’Italia in questa categoria. La stagione si è chiusa, quindi, con il primo successo in carriera dell’australiano Remy Gardner (Onexox TKKR Sag Team) a precedere di 1?609 Luca Marini (Sky Racing Team VR46) ed uno stoico Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), che nonostante il grande dolore alla mano per la caduta di Valencia (Spagna), ha lottato come un leone, a 3?813. Hanno completato la top 5 Marco Bezzecchi (Sky Racing Team ...

SkySportMotoGP : ?? CANET, CHE RISCHIO ENORME! Schiva le moto dopo la caduta in #Moto2 ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? @Luca_Marini_97 crede ancora nel Mondiale: 'Bastianini è favorito ma non mi tiro indietro' ?? @MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? @eneabastianini e @Luca_Marini_97, è la notte prima della gara decisiva: ecco come la vivranno due dei contendent… - OA_Sport : VIDEO Moto2, GP Portogallo 2020: Enea Bastianini diventa campione del mondo a Portimao - il_Landi : Complimenti per lo #spettacolo offerto da @Luca_Marini_97 @SamLowes22 e @Marco12_B ma infiniti auguri a… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Moto2 Moto2, Bastianini-Marini prima del GP di Portimao: "Ci giochiamo il Mondiale". VIDEO Sky Sport Moto2 e Moto3, ultimo atto a Portimao: si assegnano i titoli

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...

Aron Canet schiva le moto dopo caduta/ Video, Moto2: che paura nelle qualifiche!

Video: Aron Canet schiva le moto in seguito a una brutta caduta, occorsa nelle qualifiche della Moto 2 per il Gp del Portogallo 2020. Spagnolo illeso.

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...Video: Aron Canet schiva le moto in seguito a una brutta caduta, occorsa nelle qualifiche della Moto 2 per il Gp del Portogallo 2020. Spagnolo illeso.