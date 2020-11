VIDEO Milos Teodosic | assist spaziale | palla dietro la schiena in area | Ricci segna dall’angolo Giocata dell’anno

(Di domenica 22 novembre 2020)si è inventato unnel derby che la Virtus Bologna ha vinto contro la Fortitudo Bologna nella Serie A di basket. Il fuoriclasse serbo si è reso protagonista di un’azione magistrale sul finire del primo quarto: è penetrato in, è entrato nel pitturato, si è fatto passare il pallonelacon un no-look strepitoso e ha servito Giampaolonell’angolo. Il suo compagno di squadra non si è fatto desiderare ed è andato a segno (18-18), completando così una vera e propria magia che sta facendo il giro del mondo. Di seguito ildel magnificodi, un passagiolaper ...

