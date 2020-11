Via Vinciprova, partita la realizzazione del murales di un’artista salernitano (FOTO) (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoHa preso il via questa mattina a Via Vinciprova a Salerno il progetto per un murales lungo la massicciata che costeggia la linea ferroviaria. L’idea è stata portata avanti dai consiglieri comunali Sara Petrone e Fabio Polverino con il sostegno dell’amministrazione comunale di Salerno e del consigliere regionale Luca Cascone. A realizzare il murales sarà un artista salernitano che ha fatto murales in tutta Europa: Stefano McNenya Santoro “MçNënyå. L’artista lavorerà gratuitamente per amore verso la città. Il progetto rappresenta un’opera che parla del territorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoHa preso il via questa mattina a Viaa Salerno il progetto per unlungo la massicciata che costeggia la linea ferroviaria. L’idea è stata portata avanti dai consiglieri comunali Sara Petrone e Fabio Polverino con il sostegno dell’amministrazione comunale di Salerno e del consigliere regionale Luca Cascone. A realizzare ilsarà un artistache ha fattoin tutta Europa: Stefano McNenya Santoro “MçNënyå. L’artista lavorerà gratuitamente per amore verso la città. Il progetto rappresenta un’opera che parla del territorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Salerno – Don Natale Scarpitta, parroco a San Giuseppe Lavoratore (via Bottiglieri-Vinciprova), sabato pomeriggio comunica ai fedeli: “Carissimi, sono lieto di raggiungervi con questo messaggio per ra ...

Terminal via Vinciprova: Commissioni Trasparenza e Mobilità chiedono sospensione delibera

Stampa “La Commissione Trasparenza, riunitasi congiuntamente a quella Mobilità su mia istanza, ha votato favorevolmente alla sospensione della delibera di esecuzione dello spostamento del terminal bus ...

Salerno – Don Natale Scarpitta, parroco a San Giuseppe Lavoratore (via Bottiglieri-Vinciprova), sabato pomeriggio comunica ai fedeli: "Carissimi, sono lieto di raggiungervi con questo messaggio per ra ...

Terminal via Vinciprova: Commissioni Trasparenza e Mobilità chiedono sospensione delibera

"La Commissione Trasparenza, riunitasi congiuntamente a quella Mobilità su mia istanza, ha votato favorevolmente alla sospensione della delibera di esecuzione dello spostamento del terminal bus ...